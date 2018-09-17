Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,1950 liradan, avro 7,2170 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1930 liradan alınan dolar 6,1950 liradan satılıyor. 7,2150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,2170 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,1350 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1620 lira olmuştu.
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