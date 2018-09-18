Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,3450 liradan, avro 7,4290 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,3430 liradan alınan dolar 6,3450 liradan satılıyor. 7,4270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4290 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2860 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3550 lira olmuştu.
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