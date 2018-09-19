Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,3850 liradan, avro 7,4790 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,3830 liradan alınan dolar 6,3850 liradan satılıyor. 7,4770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4790 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,3740 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4590 lira olmuştu.
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