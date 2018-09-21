Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,2370 liradan, avro 7,3520 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,2350 liradan alınan dolar 6,2370 liradan satılıyor. 7,3500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,3520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2610 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3790 lira olmuştu.
Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları
Google'a 93 milyon lira para cezası
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan canlı yayında önemli açıklamalar
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi