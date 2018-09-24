FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 09:19 | Son Güncelleme

Dolar 6,3100 liradan, avro 7,4070 liradan haftaya başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,3100 liradan, avro 7,4070 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 6,3080 liradan alınan dolar 6,3100 liradan satılıyor. 7,4050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4070 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2920 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3930 lira olmuştu.

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