FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 09:15 | Son Güncelleme

Dolar 6,1320 liradan, avro 7,2090 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,1320 liradan, avro 7,2090 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,1300 liradan alınan dolar 6,1320 liradan satılıyor. 7,2070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,2090 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1590 lira, avronun satış fiyatı ise 7,2780 lira olmuştu.

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