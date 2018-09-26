Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,1620 liradan, avro 7,2530 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1600 liradan alınan dolar 6,1620 liradan satılıyor. 7,2510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,2530 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1970 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3110 lira olmuştu.
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