Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9720 liradan, avro 6,9570 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9700 liradan alınan dolar 5,9720 liradan satılıyor. 6,9550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9570 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9950 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0250 lira olmuştu.
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