Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0390 liradan, avro 7,0030 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 6,0370 liradan alınan dolar 6,0390 liradan satılıyor. 7,0010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0030 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0230 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9750 lira olmuştu.
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