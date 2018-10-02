Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9760 liradan, avro 6,9020 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9740 liradan alınan dolar 5,9760 liradan satılıyor. 6,9000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9510 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9130 lira olmuştu.
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı
Demir-çelik ithalatında koruma önlemi alındı!
Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)
Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Borsa güne yatay başladı
Nasdaq, Borsa İstanbul'dan çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum