Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9970 liradan, avro 6,9520 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9950 liradan alınan dolar 5,9970 liradan satılıyor. 6,9500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0010 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9270 lira olmuştu.
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