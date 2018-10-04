FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 09:08 | Son Güncelleme

Dolar 6,0730 liradan, avro 6,9850 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0730 liradan, avro 6,9850 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0710 liradan alınan dolar 6,0730 liradan satılıyor. 6,9830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9850 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0340 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9620 lira olmuştu.

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