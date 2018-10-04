Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0730 liradan, avro 6,9850 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,0710 liradan alınan dolar 6,0730 liradan satılıyor. 6,9830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9850 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0340 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9620 lira olmuştu.
ABD'nin en zengin ismi serveti 160 milyar dolara ulaşan Jeff Bezos oldu
Sözleşmelerde TL'ye geçişin ayrıntıları belli oldu!
Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları
Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum