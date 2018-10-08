Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,1530 liradan, avro 7,0890 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1510 liradan alınan dolar 6,1530 liradan satılıyor. 7,0870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0890 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1280 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0640 lira olmuştu.
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