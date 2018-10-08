Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,1980 liradan, avro 7,1260 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1960 liradan alınan dolar 6,1980 liradan satılıyor. 7,1240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,1260 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1490 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1020 lira olmuştu.
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