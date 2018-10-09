Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,1060 liradan, avro 7,0220 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1040 liradan alınan dolar 6,1060 liradan satılıyor. 7,0200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1260 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0340 lira olmuştu.
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