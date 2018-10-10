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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 09:03 | Son Güncelleme

Dolar 6,0880 liradan, avro 7,0120 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0880 liradan, avro 7,0120 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0860 liradan alınan dolar 6,0880 liradan satılıyor. 7,0100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1390 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0330 lira olmuştu.

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döviz piyasalar

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