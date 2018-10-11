FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 09:09 | Son Güncelleme

Dolar 6,0600 liradan, avro 7,0150 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0600 liradan, avro 7,0150 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0580 liradan alınan dolar 6,0600 liradan satılıyor. 7,0130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0150 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0380 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9580 lira olmuştu.

PARTNERNişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...Nişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...
OVMP / Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı 2019'da yüzde 1.8OVMP / Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı 2019'da yüzde 1.8
Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldıTürkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı ekonomik kararlar Resmi Gazete'de!

Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: MHP ile birlikte yasa çıkaracağız

Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: MHP ile birlikte yasa çıkaracağız

Döviz kredileriyle ilgili yeni gelişme

Döviz kredileriyle ilgili yeni gelişme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OVMP / Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı 2019'da yüzde 1.8

OVMP / Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı 2019'da yüzde 1.8

Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

'Stokçular, şu an piyasayı elinde tutuyor'

'Stokçular, şu an piyasayı elinde tutuyor'

Gaziantep'ten enflasyona karşı indirime destek

Gaziantep'ten enflasyona karşı indirime destek

“TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!” girişimcilik programına dönüşüyor 

“TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!” girişimcilik programına dönüşüyor 

Rahmi M. Koç: İtibarı elde etmek uzun seneler ister, ama bir günde de kaybedilebilir

Rahmi M. Koç: İtibarı elde etmek uzun seneler ister, ama bir günde de kaybedilebilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.