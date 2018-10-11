Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0600 liradan, avro 7,0150 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,0580 liradan alınan dolar 6,0600 liradan satılıyor. 7,0130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0150 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0380 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9580 lira olmuştu.
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