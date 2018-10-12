Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8970 liradan, avro 6,8410 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8950 liradan alınan dolar 5,8970 liradan satılıyor. 6,8390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8410 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9930 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9350 lira olmuştu.
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