Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8720 liradan, avro 6,7870 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8700 liradan alınan dolar 5,8720 liradan satılıyor. 6,7850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7870 lira olarak belirlendi.
Cuma kapanışta doların satış fiyatı 5,9320 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8510 lira olmuştu.
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