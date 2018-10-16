Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7830 liradan, avro 6,6960 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7810 liradan alınan dolar 5,7830 liradan satılıyor. 6,6940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6960 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7830 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7020 lira olmuştu.
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