Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6720 liradan, avro 6,5550 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6700 liradan alınan dolar 5,6720 liradan satılıyor. 6,5530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5550 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7010 lira olmuştu.
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