Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6120 liradan, avro 6,4350 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6100 liradan alınan dolar 5,6120 liradan satılıyor. 6,4330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4350 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5820 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4210 lira olmuştu.
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