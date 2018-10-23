Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6850 liradan, avro 6,5160 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6830 liradan alınan dolar 5,6850 liradan satılıyor. 6,5140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5160 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6790 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5210 lira olmuştu.
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