Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7520 liradan, avro 6,6000 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7500 liradan alınan dolar 5,7520 liradan satılıyor. 6,5980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6000 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7910 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6420 lira olmuştu.
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