Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7270 liradan, avro 6,5530 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7250 liradan alınan dolar 5,7270 liradan satılıyor. 6,5510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5530 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5030 lira olmuştu.
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