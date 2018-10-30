Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5200 liradan, avro 6,2850 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,5180 liradan alınan dolar 5,5200 liradan satılıyor. 6,2830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2850 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6350 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4030 lira olmuştu.
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