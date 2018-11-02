Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5040 liradan, avro 6,2920 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,5020 liradan alınan dolar 5,5040 liradan satılıyor. 6,2900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2920 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5560 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3500 lira olmuştu.
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