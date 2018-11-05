Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4350 liradan, avro 6,1910 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,4330 liradan alınan dolar 5,4350 liradan satılıyor. 6,1890 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1910 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4140 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1890 lira olmuştu.
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