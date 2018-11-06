Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3350 liradan, avro 6,0880 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3330 liradan alınan dolar 5,3350 liradan satılıyor. 6,0860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0880 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4050 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1590 lira olmuştu.
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