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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 09:11 | Son Güncelleme

Dolar 5,3720 liradan, avro 6,1560 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3720 liradan, avro 6,1560 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3700 liradan alınan dolar 5,3720 liradan satılıyor. 6,1540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1560 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3530 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1170 lira olmuştu.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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