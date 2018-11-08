Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3740 liradan, avro 6,1580 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3720 liradan alınan dolar 5,3740 liradan satılıyor. 6,1560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1580 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3650 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1630 lira olmuştu.
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