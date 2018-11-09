FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 09:04 | Son Güncelleme

Dolar 5,4680 liradan, avro 6,2050 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4680 liradan, avro 6,2050 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,4660 liradan alınan dolar 5,4680 liradan satılıyor. 6,2030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2050 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4160 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2060 lira olmuştu.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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