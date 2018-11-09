Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4680 liradan, avro 6,2050 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,4660 liradan alınan dolar 5,4680 liradan satılıyor. 6,2030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2050 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4160 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2060 lira olmuştu.
Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!
İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?
Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek
On binden fazla araç kaderine terk edildi
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
İngiliz otomotiv devi kemer sıkma programını açıkladı
Halkbank hisselerinde hareketlilik
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan konkordato açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum