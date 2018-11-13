Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4720 liradan, avro 6,1540 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,4700 liradan alınan dolar 5,4720 liradan satılıyor. 6,1520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1540 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4420 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1370 lira olmuştu.
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