"Serbest piyasada en değerli şey bilgi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, serbest piyasa ekonomisi koşullarında rekabet edebilmek için en değerli şeyin bilgi olduğunu belirterek, "Her ne kadar 4. sanayi devriminden bahsediyor olsak da insan unsuru her zaman en önde ve en değerli." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, Oda ile Tesisat İnşaat ve Sanayi Malzemecileri Derneğinin (TİMKODER) işbirliğiyle düzenlenen "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları"nın ikinci hafta etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı?" başlıklı seminere katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Baran, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çekerek, "Ülkeler artık ticaret savaşlarında ön plana çıkma çabasında. Bu savaşın sonunda dünya ticareti değişecek ve şekillenecek. Serbest piyasa ekonomisi koşullarında rekabet edebilmek için en değerli şey bilgiye sahip olmak. Her ne kadar 4. sanayi devriminden bahsediyor olsak da insan unsuru her zaman en önde ve en değerli." değerlendirmesinde bulundu.