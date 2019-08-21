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"Serbest ticaret anlaşması Türkiye-Tayland ilişkilerini geliştirecek"

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 13:36 | Son Güncelleme

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit: - "Ticaretimizin önündeki birçok engeli ortadan kaldıracak serbest ticaret anlaşmasının 2020 yılının başında yürürlükte olmasını hedefliyoruz. Bu anlaşmanın ekonomik ilişkilere çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum"

Tayland Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Türkiye ile Tayland arasında müzakereleri süren serbest ticaret anlaşmasının 2020 yılının başında yürürlüğe girmesini hedeflediklerini bildirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, oda yöneticilerini ziyaret eden Büyükelçi Ekarohit, Türkiye ile Tayland'ın stratejik olarak birbirine benzeyen ülkeler olduğunu belirtti.

İki ülke arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının önemli bir iş birliği vizyonunun ürünü olduğuna dikkati çeken Ekarohit, "Şu ana kadar müzakereler kapsamında 5 toplantı gerçekleştirildi. Bu ayın sonunda Bangkok'ta taraflar bir kez daha bir araya gelerek anlaşmanın kapsamını belirleyecek. Ticaretimizin önündeki birçok engeli ortadan kaldıracak serbest ticaret anlaşmasının 2020 yılının başında yürürlükte olmasını hedefliyoruz. Bu anlaşmanın ekonomik ilişkilere çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekarohit, "küresel ticaret savaşları"nın yaşandığı bir dönemde Türkiye ve Tayland gibi ülkelerin iş birliği yapmasının son derece önemli olduğuna işaret etti.

ABD, Çin ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ticaret yaptıklarını ancak yeni partnerler bulmak zorunda olduklarını vurgulayan Büyükelçi Ekarohit, "Diğer ülkelerdeki fırsatları değerlendirmek durumundayız. Bu doğrultuda Tayland ve Türkiye'nin birbirine destek olması ve ticaret hacmini artırması gerekiyor. Türkiye çok güçlü bir ülke ve biz bu ülkenin potansiyeline güveniyoruz. Önümüzdeki süreçte de ekonomik ilişkilerimizin arzu edilen noktalara gelmesi için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekarohit, serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile 19 Eylül'de İstanbul'da toplantı düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

- "Anlaşma Bursa ile Tayland arasındaki ticareti de canlandıracak"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan da Bursa'nın ticaret hacminin 25 milyar doların üzerinde olduğunu anımsattı.

Koçaslan, buna karşın Bursa ve Tayland arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 80 milyon dolar olduğu bilgisini vererek, "Mevcut ticaret hacmimizi yeterli görmüyoruz. Serbest ticaret anlaşmasının Bursa ve Tayland arasındaki ticaretin canlandırılması için önemli bir adım olacağına inanıyoruz." dedi.

BTSO olarak dış ticareti artırmaya yönelik projelerle üyelerini hedef pazarlarda daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini aktaran Koçaslan, Tayland'ın 650 milyonluk nüfusun merkezinde bulunan bir pazar olduğuna dikkati çekti.

Koçaslan, ayrıca BTSO tarafından altyapı çalışmaları hızla süren Türkiye'nin ilk yüksek teknoloji organize sanayi bölgesi TEKNOSAB'dan bahsederek, Taylandlı yatırımcıları da bölgeye yatırıma davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
bursa Serbest Ticaret Anlaşması Tayland türkiye

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