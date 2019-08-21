"Serbest ticaret anlaşması Türkiye-Tayland ilişkilerini geliştirecek"

Tayland Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Türkiye ile Tayland arasında müzakereleri süren serbest ticaret anlaşmasının 2020 yılının başında yürürlüğe girmesini hedeflediklerini bildirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, oda yöneticilerini ziyaret eden Büyükelçi Ekarohit, Türkiye ile Tayland'ın stratejik olarak birbirine benzeyen ülkeler olduğunu belirtti.

İki ülke arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının önemli bir iş birliği vizyonunun ürünü olduğuna dikkati çeken Ekarohit, "Şu ana kadar müzakereler kapsamında 5 toplantı gerçekleştirildi. Bu ayın sonunda Bangkok'ta taraflar bir kez daha bir araya gelerek anlaşmanın kapsamını belirleyecek. Ticaretimizin önündeki birçok engeli ortadan kaldıracak serbest ticaret anlaşmasının 2020 yılının başında yürürlükte olmasını hedefliyoruz. Bu anlaşmanın ekonomik ilişkilere çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekarohit, "küresel ticaret savaşları"nın yaşandığı bir dönemde Türkiye ve Tayland gibi ülkelerin iş birliği yapmasının son derece önemli olduğuna işaret etti.