Sergio: İnsanlar robotlar karşısında yaratıcılıkla öne çıkacak 

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - Fjord Design and Innovation from Accenture Interactive Bölge Tasarım Direktörü Fabio Sergio, “Robotların bize efendilik edeceği bir gelecekten korkuyoruz, ancak algoritmalara şimdiden esir olduk bile. Buna rağmen tasarım ve yaratıcılık kavramları her zaman insanı öne çıkaracak” dedi.

Shape the Future sloganıyla düzenlenen Mobile Marketing Association (MMA) Forum İstanbul’da bir sunum gerçekleştiren Fabio Sergio, teknolojinin yarını tümüyle değiştireceğini; ancak insanların, bu değişime uyum sağladıkça yaratıcılık ve tasarım alanlarını ellerinde tutacaklarını belirtti ve şöyle devam etti:

“Endüstri 4.0, robotik, biyoteknoloji, nanoteknolojiyle geliyor. Bundan sonra değişim hiçbir zaman şu anda olduğu kadar yavaş olmayacak.

“Teknoloji hızla gelişirken; biz insanlar o kadar hızlı olamıyoruz. Robotlar geliyor. Bizden daha hızlı, güçlü ve becerikli oldukları için onlardan korkuyoruz. Ancak işin ilginci, her gün kullandığımız Alexa gibi sistemler de özünde, algoritmalarla işleyen birer robot.

“Araştırmalar, günümüzde kullanıcıların yüzde 20’sinin kendileri adına alışverişi Alexa’ya bıraktıklarını gösteriyor. Algoritmanın kölesi olmuş durumdayız.

“Tasarım, insanı merkezine alan inovasyona kaynaklık ediyor, bunun için de inovasyon süreçlerinde önemi giderek artıyor.

“Tasarımın giderek daha fazla önem kazanmasının nedeni de, yazılımın dünyayı ele geçiriyor olması.

“Tasarım her zaman sanatla iç içe oldu, şimdi teknolojinin yeri de artıyor. Ancak tasarım, tek başına sanat ya da teknoloji değildir. Tasarım bir spektrumdur, hayal edilen ve uygulanan çalışmayı kapsar. Sanat, sorular sorar.

“Teknoloji yeni olasılıklar yaratır. Tasarım ise çözümler sunar. Hizmet tasarımında daha kullanıcı odaklı olmanın yolu, insan yaratıcılığını ön plana çıkarıp, kullanıcıları ilgilendiren içerikleri, sanatla ve teknoloji ile iş birliği yaparak, algoritmaları doğru kullanarak, birlikte yaratmaktan geçiyor.” (Fotoğraflı)