FİNANS

Serkonder: Sera pazarı yılda 136 milyon dolar büyüyecek

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (Serkonder) Başkanı Bülent Aytekin, Türkiye sera pazarı büyüklüğünün 2016-2021 dönemini kapsayan beş yıllık dönemde yılda yaklaşık 136 Milyon dolar tutarında büyümesinin öngörüldüğünü söyledi.

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (Serkonder) Başkanı Bülent Aytekin, Türkiye sera pazarı büyüklüğünün 2016-2021 dönemini kapsayan beş yıllık dönemde yılda yaklaşık 136 Milyon dolar tutarında büyümesinin öngörüldüğünü söyledi.
"Bizim amacımız, ülkemizde sera imalat sektörünü geliştirmek ve bu pastadan daha fazla pay almak" diyen Aytekin, "Bunu da ancak yeni pazarlara ulaşarak sağlayabiliriz" dedi ve ekledi:
"Serkonder olarak 28 Kasım-01 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da gerçekleşecek dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı olan ve uluslararası katılımcı ile ziyaretçinin bir arada olduğu Growtech Eurasia Tarım Fuarımıza katılacağız.
"Bu yıl 30 ülkeden 800 firma ve marka katılımı bekleniyor. Bu bizim için çok önemli bir fırsat.
"Growtech sayesinde özellikle Ortadoğu ve Afrika pazarlarında önemli alıcılarla buluşmayı hedefliyoruz.
"Her yıl ortalama 85 bin kişinin ziyaret ettiği Growtech’te hem büyük üreticilerimizle hem de seracılıkla uğraşan çiftçilerimizle aynı anda biraraya gelebiliyoruz."
Türkiye’nin seracılıkta Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada olduğunu belirten Growtech Marka Direktörü Engin Er de, Türkiye'nin seracılık konusunda yakaladığı ivmeyi devam ettirdiği takdirde yakın zamanda Avrupa’da birinci sıraya yükselecek kapasitede olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:
"Son yıllarda özellikle teknolojik gelişmelerle ve yatırımlarla büyük bir ivme kazanan seracılık sektörü, Türkiye'de tarımın dönüşmesine öncülük ediyor.
"Biz de 18 yıldır Türkiye’de seracılığın başkenti Antalya’da dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı,Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nı düzenliyoruz.
"Growtech’in ana teması olan ‘Tarım ve teknolojinin global buluşması’, seracılık sektörü ile birebir örtüşüyor.
"Tarım sektörünü, ihtiyacı olan pazarlara ulaştırmak üzere hazırlıklarımızı yaptık.
"İhracat, bu yıl da Uluslararası Growtech Eurasia Tarım Fuarımızın odak noktası. Her yıl tarım sektörü için 600-700 milyon dolar iş hacmi yaratıyoruz.
"Bu yıl da hedefimize ulaşmak üzere Growtech’e 100’ü aşkın ülkeden 85 bin ziyaretçi ve 30 ülkeden 800 firma ve marka katılımı bekliyoruz. Fuar süresince uluslararası tedarikçiler ve satın almacıların özel iş görüşmeleri için platform sağlayacağız."

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