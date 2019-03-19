İstanbul, 19 Mart (DHA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, VDMK ihraçları ve halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmalarının devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

İkinci Varlık finansmanı Fonu’nun 1 milyar liralık Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracını yorumlayan Topaç, Türkiye’nin köklü bankalarının bir araya gelmesini ve sermaye piyasasını kullanarak kaynak yaratmalarını, hem "birlikte iş yapma kültürünün" gelişmesi hem de "kredi piyasaları ile sermaye piyasalarının birbirini desteklemesi" açısından son derece olumlu bulduğunu vurguladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın kurucusu olduğu İkinci Varlık Finansmanı Fonu Akbank, İş Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası’nın ihraç ettiği ipotek teminatlı menkul kıymetler dayanak varlığı ve Yatırım Bankası’nın aracılığıyla 1 milyar lira büyüklüğünde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraç edildi.

VDMK portföyüne, Akbank, İş Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası tarafından ihraç edilen beş yıl vadeli ve yılda dört defa kupon ödemeli, minimum yüzde 20 fazla teminatlandırılmış İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (İTMK) alındı. Bu yapı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Aralık 2018’de yapılan 3.15 milyar liralık ihraçta da kullanılmıştı.

Yurt içi halka arz edilmeksizin satışın yapıldığı ihraçta, İş Bankası 400, Yapı ve Kredi 400, Akbank ise 200 milyon liralık konut kredilerini menkul kıymetleştirdi. İTMK’lar 8 Mart’ta ihraç edilirken bu kıymetlere dayalı VDMK ihracı ise bir hafta sonra 15 Mart’ta gerçekleştirildi. İhraca ağırlıklı olarak fonlar, bankalar, sigorta şirketleri ve aracı kurumlardan talep geldi.

Topaç, Türkiye’nin köklü bankalarının bir araya gelmesini ve sermaye piyasasını kullanarak kaynak yaratmalarını hem birlikte iş yapma kültürünün gelişmesi hem de kredi piyasaları ile sermaye piyasalarının birbirini desteklemesi açısından son derece olumlu bulduğunu vurguladı ve ekledi:

"Ülkemizin en büyük VDMK ihracı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Aralık 2018’de gerçekleştirilmişti. 3.15 milyar liralık bu ihracın başarısı, sermaye piyasalarında dönüm noktası olarak kabul edilebilir. İkinci VDMK ihracı ise yine Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından 15 Mart 2019 tarihinde tamamlandı. VDMK ihraçları ile yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satışla hem de halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmalarının devam edeceğine inanıyoruz." (Fotoğraflı)

