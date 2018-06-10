Sermaye Türkiye'ye akacak, Kore'den kaçacak

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, bu yıl gelişmekte olan ülkelere 42,3 milyar dolarlık net sermaye girişi beklenirken, en fazla girişin 51,3 milyar dolarla Türkiye'ye, en fazla çıkışın ise 77 milyar dolarla Kore'de olacağı öngörülüyor.

AA muhabirinin IIF tahminlerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl Çin, Macaristan, Kore, Rusya ve Tayland'da sermaye çıkışı, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, Meksika, Polonya, Güney Afrika ve Ukrayna'da ise sermaye girişi yaşanacak.

Sermaye girişi yaşanması beklenen 12 ülkeye toplam 264 milyar dolar nakit akışı öngörülüyor. Öte yandan sermaye çıkışı olacağı öngörülen 5 ülkede para çıkışlarının toplam 221,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Böylece bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 gelişmekte olan ülkeye toplam 42,3 milyar dolarlık net sermeye girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Geçen yıl 88 milyar dolarlık net sermaye girişi yaşandığı öngörüsü dikkate alındığında, geçen bir yıllık süreçte gelişmekte olan ülkelere para girişi beklentisinin 45,7 milyar dolar azaldığı görülüyor. Söz konusu azalışın gerekçeleri arasında, ABD tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yükseliş, merkez bankalarının normalleşme adımları kapsamında para musluğunun kısılması, ticaret savaşlarına ilişkin endişeler gösteriliyor.