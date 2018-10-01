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Serpil Timuray, Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi Üst Yöneticisi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray, bugün itibarıyla Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi CEO'su olarak atandı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray, bugün itibarıyla Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray, bugün itibarıyla Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi CEO'su olarak görevlendirilirken, eşzamanlı olarak Vodafone Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik (AMAP) Bölgesi’ne raporlayan Vodafone Türkiye'de Vodafone Avrupa Bölgesi'ne dahil edildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Vodafone Grubu'nda Ocak 2014'ten bu yana Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu'nda yer alan Timuray, yeni görevinde de, Vodafone Grubu CEO'suna doğrudan bağlı olarak Dünya İcra Kurulu'nda yer almaya ve Grup'un Londra'daki genel merkezinde çalışmaya devam edecek.

Timuray, Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu da sürdürecek.

Verilen bilgiye göre, Timuray, yeni görevinden önce üstlendiği Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanlığı döneminde birçok global lansmana liderlik yaptı.

Bu global lansmanlar arasında, Grup tarafından faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ilk defa eşzamanlı gerçekleştirilen ve "The Future is Exciting. Ready? (Gelecek Heyecen Verici. Hazır mısın?)" sloganı ile sunulan marka stratejisi ve marka kimliği relansmanı, tüketicilere, değer verdikleri herkesin ve her şeyin güvende olduğundan emin olma imkanı sağlayan "V by Vodafone" Bireysel IoT servislerinin lansmanı, müşterilerin dijital deneyimini artırmak üzere geleceğin dijital teknolojilerinin kullanıldığı "Dijital Müşteri Deneyimi" programı, dünyanın en popüler uygulamalarını sınırsız kullanma imkanı veren "Vodafone Pass" lansmanı öne çıkıyor.

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Serpil Timuray Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi

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