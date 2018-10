Serpil Timuray, Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi Üst Yöneticisi oldu

Bu global lansmanlar arasında, Grup tarafından faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ilk defa eşzamanlı gerçekleştirilen ve "The Future is Exciting. Ready? (Gelecek Heyecen Verici. Hazır mısın?)" sloganı ile sunulan marka stratejisi ve marka kimliği relansmanı, tüketicilere, değer verdikleri herkesin ve her şeyin güvende olduğundan emin olma imkanı sağlayan "V by Vodafone" Bireysel IoT servislerinin lansmanı, müşterilerin dijital deneyimini artırmak üzere geleceğin dijital teknolojilerinin kullanıldığı "Dijital Müşteri Deneyimi" programı, dünyanın en popüler uygulamalarını sınırsız kullanma imkanı veren "Vodafone Pass" lansmanı öne çıkıyor.