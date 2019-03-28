FİNANS

"Sertab’ın Müzikali" Darüşşafaka yararına sahne aldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

Sertab Erener, "Sertab'ın Müzikali"nde elde edilen gelirle Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimine destek olmak için bu kez Darüşşafaka için sahne aldı.  Sertab Erener, 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti için sahneye çıktı.

İstanbul, 28 Mart (DHA) - Sertab Erener, "Sertab'ın Müzikali"nde elde edilen gelirle Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimine destek olmak için bu kez Darüşşafaka için sahne aldı.
Sertab Erener, 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti için sahneye çıktı. Sanatseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği ve her biri kapalı gişe oynayan “Sertab’ın Müzikali” projesi kapsamında UNIQ Hall’da düzenlenen etkinlikteErener, şarkılarını bu kez “eğitimde fırsat eşitliği” için seslendirdi. Darüşşafaka öğrencilerinin de takip ettiği müzikal kapsamında, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Tahiroğlu ve Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, eğitime verdiği desteklerden dolayı Sertab Erener’e teşekkür plaketi takdim etti.
Eğitim alanında Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütü olan Darüşşafaka Cemiyeti’ne destekte bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Erener, “Eğitim ve sanatın bir ülkenin toplumsal kalkınmasının en önemli unsurlarından olduğuna inanıyorum. Daha önce de Darüşşafaka ile birlikte projelere imza attık, inanıyorum ki bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Ülkemizin aydınlık geleceği olan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak benim için, ekibim için en büyük mutluluk. Bizlere bu fırsatı yarattığı için Darüşşafaka Cemiyeti’ne ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Müzikalden elde edilecek gelir, Darüşşafaka öğrencilerinin aldığı eğitimde teknolojik dönüşümün sağlanması için bilgisayar laboratuvarının yenilenmesinde kullanılacak. (Fotoğraflı)

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