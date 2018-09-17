FİNANS

Sertifikalı tohumda 2023 hedefi 1,5 milyon ton üretim

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 11:34 | Son Güncelleme

Tohum sektöründe son yıllarda marka ülkelerden biri haline gelen ve 70'ten fazla ülkeye tohum ihraç eden Türkiye'de, 2023'te 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretilmesi hedefleniyor - Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer: - "Dünya sıralamasında ilk 10 içinde yer alan, 70'ten fazla ülkeye tohum ihraç edebilen bir sektör konumundayız" - "Bundan sonraki hedefimiz, 2023'e doğru 1,5 milyon tonun üzerinde sertifikalı tohum üretmek olacak"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer, Türkiye'nin tohum sektöründe dünyada ilk 10 ülke içinde yer aldığını belirterek, 2023'te 1,5 milyon tonun üzerinde sertifikalı tohum üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tohumculuk sektöründe gururla konuşulacak seviyeye ulaştığını ifade etti.

Tohumculuk sektöründe son 20-25 yılda önemli kazanımlar elde edildiğini dile getiren Gençer, dünya sıralamasında ilk 10 içinde yer alan, 70'ten fazla ülkeye tohum ihraç edebilen bir sektör olduklarını bildirdi.

Gençer, sertifikalı tohum üretiminde 1 milyon 50 bin ton seviyesine ulaşıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu, 5 yıl önce bizim 2023 hedefimizdi ama biz çok şükür 2017'de, 2023 hedefimizi gerçekleştirebildik. Bu da sektörümüzün dinamik yapısının ve çok hızlı şekilde güzel çalışmalar yaptığının göstergesi. 70'ten fazla ülkeye 150 milyon dolar civarında tohumluk ihracatı gerçekleştiriyoruz. Her yıl ciddi anlamda geliştirdiğimiz tohumlukları tescil edip, üretime dahil ediyoruz. Sertifikalı tohumluk üretim rakamlarımızı hızlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz, 2023'e doğru 1,5 milyon tonun üzerinde sertifikalı tohum üretmek olacak."

- "GDO ve hibrit tohum konusunda bilgi kirliliği var"

Gençer, GDO ve hibrit tohum konusunda kamuoyunda ciddi anlamda bilgi kirliliği olduğunu belirterek, bu durumun üreticileri tedirgin ettiğini söyledi.

Türkiye'de GDO'lu tohum üretimi, ihracatı, ithalatı olmadığını dile getiren Gençer, şunları kaydetti:

"GDO'lu tohumlarla ilgili ülkemizde hiçbir çalışma yok. Bunun çok iyi bilinmesi lazım ama hibrit olarak bahsettiğimiz tohumlar tamamen doğal ve melez tohumlar. Hibrit tohumların GDO'lu tohumluklarla karıştırılmaması gerekir. Tüm hibrit tohumluklar sağlıklıdır, çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Tam tersi üstün özellikli tohumluklardır. Tercih edilmesi gereken tohumluklardır. Bunları kullanmakta hiçbir sakınca söz konusu değil. Bu anlamda bilgi kirliliğinin düzeltilmesi gerekiyor. Yurt dışına bağımlılık gibi konularda da yanlış bilgiler var. Biz tohum ihraç eden bir ülke konumundayız. Dolayısıyla her geçen gün ihracat rakamlarımız artıyor, bu konudaki yanlış bilgilerin de kısa sürede düzelmesini temenni ediyorum."

Gençer, üreticilerin yüksek kalitede ve verimli ürün elde etmeleri için mutlaka sertifikalı tohum kullanmaları gerektiğini, bakanlığın bu alanda önemli destekler verdiğini de sözlerine ekledi.

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Kotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktikKotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik
Bu köyde yılda 44 milyonluk domates üretiliyorBu köyde yılda 44 milyonluk domates üretiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GDO'lu tahum Hibrit tohum ilk on niğde tohumculuk TÜRKTOB Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli

İş Bankası'ndan 'hisse' açıklaması

İş Bankası'ndan 'hisse' açıklaması

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttı

Sanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttı

Kotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik

Kotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik

Bu köyde yılda 44 milyonluk domates üretiliyor

Bu köyde yılda 44 milyonluk domates üretiliyor

Türk böğürtleni, Turkish Cargo dünyaya taşınıyor

Türk böğürtleni, Turkish Cargo dünyaya taşınıyor

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık yüzde 5.6 arttı (2)

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık yüzde 5.6 arttı (2)

İşsizlik oranı Haziran döneminde yüzde 10.2 oldu (2)

İşsizlik oranı Haziran döneminde yüzde 10.2 oldu (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.