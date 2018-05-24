"Sertifikalı tohumluk üretimini artıracağız"

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, "Daha çok üretim yaparak sertifikalı tohumluk üretimimizi 2023'te 2 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Yılmaz, Birlik tarafından Meyra Palace Otel'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, tarım sektöründe son yıllarda yaşanan önemli gelişmelere değindi.

Türkiye'de ekim alanları azalmasına rağmen artan verimlilik sayesinde bitkisel üretimin arttığını anlatan Yılmaz, tohumluk üretimi ve ihracatı hakkında bilgiler verdi. Sektörün kurumsal altyapısını güçlendirmeyi, üretim, ihracat ve kaliteyi artırmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, Ar-Ge'ye daha çok yatırım yapılmasının ve yerli çeşitler geliştirmenin önemini vurguladı.

Tarım sektöründe atılması gereken adımları aktaran Yılmaz, "Daha çok üretim yaparak sertifikalı tohumluk üretimimizi 2023'te 2 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin tohumculukta dışa bağımlı bir ülke olmadığının altını çizerek, ülkenin küresel tohum pazarında etkili bir konuma geldiğini vurguladı.

Söz konusu programa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal da katıldı.

