Servis sorununa çare ararken ihracatçı oldu

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Almanya ve İngiltere'den ithal ettiği makinelere servis hizmeti almakta güçlük çeken Gaziantepli sanayici, şakayla başladığı girişimcilik serüveninde, 20 ülkeye tekstil ve iplik makinesi ihraç etmeyi başardı.

Gaziantep'te 25 yıldır iplik üretimiyle uğraşan sanayici Mustafa Çapkur, yaklaşık 8 yıl önce Almanya ve İngiltere'den iplik makinesi ithal etti.

Bir süre sonra makinelere servis hizmeti almakta sıkıntı yaşayan Çapkur, Gaziantep sanayisinin "Mennan usta" diye bildiği merhum makine üreticisi Mennan Aksoy ile bir araya gelip, söz konusu makine için "Bunu biz mi üretsek?" diye fikir alışverişine başladı.

Şakalaşmalarla başlayan üretim fikri, Çapkur ve Mennan ustanın oğlu Ali Aksoy ile bambaşka bir döneme evrildi ve üretime geçildi.

İplik ve tekstil fabrikalarında kullanılan, maliyetleri oldukça yüksek olan makineler, 6 yıldır Gaziantep'te "Mennan Makina" markasıyla sorunsuz şekilde üretiliyor ve 20 ülkede kullanılıyor.

Kentte iplik üretimi gerçekleştiren ve Mennan Makine'nin proje yöneticiliğini yürüterek pek çok ülkeye makine gönderen Mustafa Çapkur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hikayelerinin rahmetli Mennan usta ile şakayla başladığını dile getirdi.