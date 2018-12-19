Sestek, 'müşteri memnuniyetinde' en yüksek puanı aldı

İSTANBUL, (DHA)- SESTEK, çağrı merkezleri alanında dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi DMG Consulting tarafından yayınlanan '2018-2019 Konuşma Analizi Ürün ve Pazar Raporu'nda yer alan müşteri memnuniyeti araştırmasına göre, 'Konuşma Analizi' ürünüyle 10 kategorinin sekizinde rakiplerini geride bırakarak en yüksek puanı elde etti.

Çağrı merkezleri alanında bağımsız araştırma ve danışmanlık şirketi DMG Consulting, ‘konuşma analizi’ pazarındaki oyuncuları, trendleri ve ürünleri değerlendirdiği '2018-2019 Konuşma Analizi Ürün ve Pazar Raporu'nu (2018-19 Speech Analytics Product and Market Report) yayınladı. Bu sene 13’üncüsü hazırlanan raporda, ‘konuşma analizi’ teknolojisi sunan şirketlerin ürünlerine ilişkin 10 ana kategoride gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti araştırma sonuçları da yer aldı. Sestek, müşteri memnuniyeti araştırma sonuçlarına göre 10 kategorinin 8’inde rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer alırken 7 kategoride ise tam puan almayı başardı.

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ BAŞARININ ANAHTARIDIR”