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SETBİR'den çiğ süt fiyatları değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel: - "Çiğ süt referans fiyatlarının 2,3 liraya artırılmasının üreticilerimizin refahına katkısı tartışılmaz" - "Bu artışın hayvancılık ve dolayısıyla çiğ süt üretiminde verimlilik ve kaliteye yansıması beklenmelidir"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, çiğ süt referans fiyatlarının 2,3 liraya çıkarılmasının üreticilerin refahına katkısının tartışılamayacağını belirterek, "Bu artışın hayvancılık ve dolayısıyla çiğ süt üretiminde verimlilik ve kaliteye yansıması beklenmelidir." ifadesini kullandı.

Tezel, yazılı açıklamasında, Ulusal Süt Konseyinin en az yüzde 3,6 yağ ve en az yüzde 3,2 protein içeren soğutulmuş çiğ sütün bir litresinin tavsiye fiyatının 2 liradan 2,3 liraya yükseltilmesini değerlendirdi.

Beklentinin, mayısta belirlenen ve yıl sonuna kadar ilan edilen 2 liralık fiyatın korunması yönünde olduğuna işaret eden Tezel, "Döviz kurlarında yılın ikinci yarısından itibaren sağlanan dengeyle hasat sonrası yılın son çeyreğinde hayvan besleme maliyetlerindeki iyileşme yaşandı. Çiğ süt referans fiyatlarının 2,3 liraya artırılmasının üreticilerimizin refahına katkısı tartışılmaz. Artık bu artışın hayvancılık ve dolayısıyla çiğ süt üretiminde verimlilik ve kaliteye yansıması da beklenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tezel, bu yıl sektörde perakende pazarının yüzde 4,2 küçüldüğünün altını çizerek, elektrik enerjisi maliyetinde yaşanan son artışın ardından çiğ süt fiyatındaki bu artışla sanayi işletmelerinin yeniden maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldığını aktardı.

Yeni Ekonomi Programı'nın öngörüleri doğrultusunda piyasaların en kısa zamanda rahatlamasını temenni ettiklerinin altını çizen Tezel, ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin hayvancılık ve süt sektörüne de etki edeceğini belirtti.

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çiğ süt fiyat SETBİR Tarık Tezel

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