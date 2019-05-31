FİNANS

SETBİR'den hayvancılığa yatırım çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

SETBİR Başkanı Tarık Tezel: - "Nüfusumuzun hayvansal protein ihtiyacını karşılayabilmek için hayvan sayımızı artırmalıyız. Bunun için de hayvancılığa yatırım yapmak şart" - "Sektörümüz mevcut kapasitesi, teknolojik altyapısı ve bilgi birikimiyle Türkiye'de üretilen çiğ sütün tamamını işleyebilecek iken, kayıt dışının bu kadar büyümesinin başlıca nedenlerinden biri, ambalajlı süt ve süt ürünleri hakkında yayılan bilgi kirliliğidir"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, "Nüfusumuzun hayvansal protein ihtiyacını karşılayabilmek için hayvan sayımızı artırmalıyız. Bunun için de hayvancılığa yatırım yapmak şart." ifadesini kullandı.

Tezel, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sektörün durumunu değerlendirdi.

Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektöründe ilgili bakanlıklardan onaylı, kayıtlı ve denetimli 2 bin 258 işletmenin faaliyet gösterdiğini belirten Tezel, "Sektörümüz her gün 500 bini aşkın çiftçi-üreticiden temin ettiği çiğ sütü, ambalajlı süt ve süt ürününe dönüştürüyor. Sağladığı doğrudan istihdam ve tedarikçilerinden aldığı mal ve hizmetle 10 binlerce insanımıza da geçim kapısı oluyor. Sektörümüzün ürünleri, yurt içinde 600 bin satış noktasında, yurt dışında da 88 ülkede tüketiciyle buluşuyor." bilgilerini verdi.

Tezel, Türkiye'de geçen yıl 22,1 milyon ton çiğ süt üretildiğini aktararak, bu miktarın yüzde 90,5'inin inek, yüzde 6,5'inin koyun, yüzde 2,5'inin keçi, yüzde 0,5'inin manda sütü olduğunu bildirdi.

Türkiye'de geçen yıl süt ve süt ürünleri sanayisi tarafından 1,66 milyon ton içme sütü, 110 bin ton süt tozu, 65 bin ton tereyağı, 756 bin ton peynir, 1,20 milyon ton yoğurt, 730 bin ton ayran üretildiğini vurgulayan Tezel, şunları kaydetti:

"2018'de Türkiye'de üretilen sütün yüzde 45'i sanayi tarafından işlenirken, yüzde 55'i kayıt dışı işletmelerde işleme tabi tutuldu ya da sokak sütü olarak tüketildi. Sektörümüz mevcut kapasitesi, teknolojik altyapısı ve bilgi birikimiyle Türkiye'de üretilen çiğ sütün tamamını işleyebilecek iken, kayıt dışının bu kadar büyümesinin başlıca nedenlerinden biri, ambalajlı süt ve süt ürünleri hakkında yayılan bilgi kirliliğidir. Kayıt dışının ulaştığı büyüklük, vergi gelirlerinde ciddi bir kayba da neden oluyor."

- "UHT sütün yararını koruyor"

Tezel, çiğ sütün, insanın sağlığını bozan, hastalıklara neden olarak yaşam kalitesini düşüren tehlikeler içerdiğine dikkati çekerek, bu tehlikelerden kurtulmada pastörizasyonun önem taşıdığını belirtti.

Süt ürünleri sektörünün, pastörizasyonun yanı sıra başta UHT olmak üzere diğer ısıl işlem teknolojilerini de kullandığını hatırlatan Tezel, UHT'nin sütün yararını koruyan bir teknoloji olduğunu vurguladı.

Tezel, pastörizasyon ve UHT konusundaki bilgi kirliliğine değinerek, "Kimi insanlar, uzmanı olmadıkları halde sanayinin ürettiği süt ve süt ürünlerini karalayarak, tüketiciyi çiğ süt içmeye, evde yoğurt yapmaya, ambalajsız ürün tüketmeye özendiriyor. Bizim sütümüz sağlıklı ama onların bilgisi kirli. Süt sağlıktır ama pastörize edilmiş, ısıl işlem uygulanmış, hijyenik ambalajla korunmuş süt ve süt ürünü sağlıktır. Sokakta satılan, pastörize edilmemiş, ısıl işlemden geçirilmemiş çiğ süt ve pastörize edilmemiş çiğ sütten yapılan her türlü süt ürünü ise sakıncalıdır." ifadelerini kullandı.

- "Hayvancılığa yatırım şart"

Türkiye'de kişi başına ortalama 270 kilogram süt ve eşdeğeri süt ürünü tüketildiğine işaret eden Tezel, bu miktarın, Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünyada ortalama 111, gelişmiş ülkelerde 300 kilogramın üzerinde olduğunu bildirdi.

Tezel, hedeflerinin gelişmiş ülkeler ortalamasında süt ürünü tüketimine ulaşmak olduğunun altını çizerek, "Bu hedefe ulaşmak için de yeterli hayvan kaynağına sahip olabilmeliyiz ancak bugün Türkiye'de sütte de kırmızı ette de yeterli hayvan kaynağımız yok. Bu nedenle her yıl giderek artan miktarlarda süt ve besi sığırı ithal ediyoruz. Nüfusumuzun hayvansal protein ihtiyacını karşılayabilmek için hayvan sayımızı artırmalıyız. Bunun için de hayvancılığa yatırım yapmak şart. Bu yatırım, nüfusumuzu yeterli miktarda hayvansal proteinle beslemekle kalmayacak, bu sayede gelişecek sağlıklı nesiller daha az hastaneye, daha az huzur evine ihtiyaç duyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlarSaçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Dış ticaret açığı Nisan’da yüzde 55.6 azaldı (2)Dış ticaret açığı Nisan’da yüzde 55.6 azaldı (2)
Paskalya ve Ortadoğulu turistler İstanbul'da konaklamayı uçurduPaskalya ve Ortadoğulu turistler İstanbul'da konaklamayı uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Süt Günü SETBİR Tarık Tezel

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

Dolarda dalgalı seyir devam ediyor

Dolarda dalgalı seyir devam ediyor

Dev bankanın adında değişiklik!

Dev bankanın adında değişiklik!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB: Finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda eldeki tüm politika araçları kullanılacak

MB: Finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda eldeki tüm politika araçları kullanılacak

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Nisan’da yüzde 44.2 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Nisan’da yüzde 44.2 azaldı

Bursa'ya model fabrika

Bursa'ya model fabrika

Süper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelir

Süper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelir

Bayramda Antalya nüfusu ikiye katlanıyor

Bayramda Antalya nüfusu ikiye katlanıyor

Dış ticaret açığı Nisan’da yüzde 55.6 azaldı (2)

Dış ticaret açığı Nisan’da yüzde 55.6 azaldı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.