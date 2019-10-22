FİNANS

SETBİR'den "mutlu" hayvancılık için AB projesi

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği, AB'nin Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde, İspanya'nın Valensiya Bölgesi Gıda İşleri Federasyonu ile "AB ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık Projesi" başlattı - SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel: - "Süt ve ette AB ile daha da yakınlaşabilmek için Brüksel'de SETBİR temsilciliği açacağız"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), Avrupa Birliği'nin (AB) Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde, İspanya'nın Valensiya Bölgesi Gıda İşleri Federasyonu (FEDACOVA) ile "AB ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık Projesi"ni uygulamaya koydu.

SETBİR'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu'nun, AB ile birlik üyeliğine aday ülkeler arasındaki ön yargıları ve şüpheleri ortadan kaldırarak, sosyal ve kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve aday ülkelerin Avrupa'ya toplumsal entegrasyonunun sağlanması amacıyla oluşturduğu Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008'den bu yana AB üyesi ülkeler ile Türkiye'nin sivil toplum kuruluşlarınca ortaklaşa yürütülen projeleri de destekliyor. Bu çerçevede SETBİR de İspanya'nın Valensiya Bölgesi FEDACOVA ile "AB ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık Projesi"ni başlattı.

Projenin amacı, çiftçiler, hayvan sahipleri, sürücüler, dinlenme yerleri ve sınır kontrol noktalarındaki görevlilerce bilinen uygulamalarla hayvan refahının artırılması olarak belirlendi. Proje kapsamında, hedef grubun hayvan refahı konusundaki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve hayvan refahının düzenlemeler doğrultusunda standart uygulama haline getirilmesine yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Proje sonunda Türkiye ve İspanya'da hayvan refahıyla ilgili düzenlemelere yönelik kapasitenin güçlendirilerek AB ve Türkiye'de hayvan refahının ve iyi uygulamaların desteklenmesine yönelik farkındalığın artması öngörülüyor. Çalışma sonunda her iki ülkede, kamu otoritesinin de desteğiyle iyi uygulamaları tanıtacak, kullanıcı dostu araçların geliştirilmesini sağlayacak, hayvan yetiştiricileri ile sınır ve gümrük kontrol şubelerinin yöneticilerini ve çalışanlarını eğitecek kılavuzlar hazırlanacak.

- Proje gelecek yıl sona erecek

Proje çalışmaları kapsamında AB'deki örnekleri görmek amacıyla SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, yönetim kurulu üyeleri ve uzmanlardan oluşan bir ekip, İspanya'nın Valensiya bölgesi ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de çiftlik, mezbaha ve eğitim birimlerini gezdi. Ekip ayrıca Brüksel'de Türkiye Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ı da ziyaret etti.

Tezel, diplomatik temsilciliklerin ziyareti sırasında, gerekli kriterleri yerine getiren firmaların Türkiye'den AB'ye süt ve et ürünü ihraç edebildiğini bildirdi. Süt ve ette AB ile daha da yakınlaşabilmek için Brüksel'de bir SETBİR temsilciliği açacakları bilgisini veren Tezel, "Türk malı televizyonlarında film izleyen AB vatandaşları, yine Türk malı buzdolaplarını açtıklarında orada Türk malı süt ve et ürünleri bulabilirlerse hem Türkiye-AB ilişkilerinin daha üst seviyelere çıkacağına hem de Türkiye'nin AB üyeliğinin daha da mümkün hale geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

SETBİR heyeti, Brüksel'de Türkiye'nin diplomatik misyonlarının yanı sıra Avrupa Canlı Hayvan ve Et Ticareti Derneğini ziyaret ederek hayvan refahı konusunda görüş alışverişinde bulundu.

"AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi" çalışmalarının 30 Haziran 2020'de sona ermesi planlanıyor. Proje çerçevesinde Türkiye'de Edirne, Bursa, Balıkesir, Mersin ve Erzurum'da sınır geçiş ve gümrük kontrol noktaları ziyaret edilecek, buralardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınakları incelenerek hayvan taşımacılığı üzerine çalışmalar yapılacak.

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştüİnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü
Mandalina üreticisi dertliMandalina üreticisi dertli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mutlu hayvancılık projesi SETBİR Tarık Tezel

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

Kredi kartlarıyla ilgili flaş talep

Kredi kartlarıyla ilgili flaş talep

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Panik havası kalktı, fiyatları yükselişe geçti

Panik havası kalktı, fiyatları yükselişe geçti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

Mandalina üreticisi dertli

Mandalina üreticisi dertli

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.