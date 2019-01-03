SETBİR'den süt ve et raporu

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, süt ürünleri sektörünün geçen yılki ihracatının yaklaşık 320 milyon doları, ithalatının da 104,2 milyon doları bulmasını beklediklerini bildirdi.

Tezel, AA muhabirine, SETBİR'in hazırladığı "Süt ve Et Sektörlerinde 2018 Yılı Değerlendirmesi-2019 Yılı Beklentileri Raporu"ndaki tespitlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de geçen yıl çiğ süt üretiminin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artışla 22,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade eden Tezel, çiğ süt üretiminin bu yıl da geçen yıla göre yüzde 7 artmasını öngördüklerini söyledi.

Tezel, süt ürünleri sektöründe geçen yıl ihracatın yaklaşık 320 milyon dolar seviyesine ulaştığının tahmin edildiğini, ithalatın ise yaklaşık 104,2 milyon dolar seviyesini bulmasının beklendiğini bildirdi.

Türkiye süt ürünleri ihracatının artmasının rekabet gücüne bağlı olduğuna işaret eden Tezel, "İhracatımızın artması, rekabet gücümüzün artmasına bağlı. Rekabet gücümüzü artırmaya yönelik bir toparlanma ise ancak çiğ sütte kalite-fiyat dengesiyle oluşacak. Bu kapsamda verilecek ihracat desteklemeleri de elimizi güçlendirecek." dedi.