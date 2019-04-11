FİNANS

Setcard, QR kod ile ödeme hizmetini başlattı

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 09:18 | Son Güncelleme

Mobil uygulama ile Setcard kullanıcıları, üye bilgilerine ulaşma imkanının yanı sıra binlerce indirimli setpara noktasını da görebiliyor

İSTANBUL (AA) - Setcard, kartsız ödeme seçeneği için QR kod ile ödeme hizmetini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobil uygulama ile Setcard kullanıcıları, üye bilgilerine ulaşma imkanının yanı sıra, binlerce indirimli setpara noktasını da görebiliyor.

Mobil Uygulama sayesinde, harcama detaylarını anında görebilmek, yükleme ve bakiye bilgilerine ulaşabilmek mümkün. Mobil uygulamadaki kayıp kart butonu ile anında bloke koyularak, kullanıcının riskleri önlüyor.

18 yıl önce hizmete başlayan Setcard'ın 450 bin kullanıcısı ve 34 bin anlaşmalı üye iş yeri var.

Bu sorumluluk ile teknoloji yatırımlarına devam eden Setcard, pazardaki payını sürekli artırarak, Setcard Konaklama, Setcard Akaryakıt, Tedarik Kart, Kapalı devre ödeme ve geçiş sistemleri ile sosyal yardım kartı gibi ürünleri de sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setcard Yönetim Kurulu Başkanı Öner Piyade, 1992 yılından itibaren Türkiye'de yemek kartı/ kuponu kullanılmaya başlandığını belirtti.

Piyade, bu süre zarfında kurulan ve sayıları 11'i bulan Türk firmalarının 3- 4 yıl içerisinde, ya uluslararası firmalara satıldığını ya da pazardan çekildiğini kaydetti.

Piyade, "2001 yılında kurulan Setcard ile sektörde ilk defa yerli bir marka 18 yıldır varlığını sürdürerek, bu büyük pazar payına ulaşmıştır. Türkiye'nin en değerli markaları tarafından tercih edilen Setcard'ın hedefleri arasında gelişen teknolojiyle uyumlu altyapı yatırımlarına ve fark oluşturacak müşteri deneyimlerine devam etmek bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Setcard mobil uygulamasına QR kod ile ödeme seçeneğini eklediklerini belirten Piyade, Setcard kullanıcılarının, ödemelerini karta ihtiyaç duymadan, hızlı ve pratik gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

Piyade, Türkiye'deki tüm Setcard üye işyerlerinde QR kod ile ödeme yapılabildiğini, hizmete başlamadan önce altyapının bu hizmet için tüm Setcard üye iş yerlerinde uygun hale getirildiğini belirtti.

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